Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.

Представитель Microsoft пояснил, что компания собирает данные для улучшения предоставляемых услуг. По его словам, иногда Microsoft обращается к сторонним подрядчикам для получения помощи в улучшении этих услуг.

«Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов, с тем чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого», — приводит слова представителя Microsoft газета «Ведомости».

Ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было пункта, в котором говорилось о праве сотрудников корпорации прослушивать записи разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности говорится, что «обработка личных данных производится как автоматически, так и вручную (сотрудниками компании — "Ведомости")». Издание напомнило, что ранее Apple, Google и Facebook запретили своим сотрудникам прослушивать аудиозаписи пользователей.