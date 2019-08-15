13 % россиян «оторваны» от общества

Почти одна пятая российских домохозяйств (19,8 %) и 13,1 % граждан находятся под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики.

Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь, по существу, идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры, поясняет «Коммерсантъ».

Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, проживает в Москве (1,7 %) и Санкт-Петербурге (2,8 %).

Наибольшая доля — в Хакасии (34,3 %), Забайкальском крае (31,6 %), Тыве (29,6 %),

Расчеты экспертов ВШЭ — одна из первых работ по определению социальной эксклюзии для страны. В перспективе сделать их регулярными планирует Росстат. Ведомство расширит систему оценок показателей бедности, включив в нее, помимо измерения показателя абсолютной бедности, также данные о материальной депривации и социальной исключенности.