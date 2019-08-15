Сбербанк не обнаружил пузыря потребительского кредитования

«Есть ли „пузырь“ на рынке потребительского кредитования» — так называется исследование главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова.

Ответ получился отрицательным: для опасений насчет пузыря на рынке розничного кредитования нет оснований, а быстрый рост — 22,4% за 2018 г. и 8,1% в январе — мае 2019 г. — носит объективный характер и пока не исчерпан. С результатами исследования ознакомились «Ведомости».

Мощным фактором кредитного бума стал рост зарплат в 2017–2018 гг. — во многом благодаря повышению МРОТа (на 49%), отмечает Матовников. Сильнее всего — на 42% — выросли маленькие (до 15 000 руб.), а средняя зарплата — на 20%. Тех, кто может претендовать на кредит, стало больше.

Стоимость кредитов при этом снижалась, открывая дополнительные возможности. Один и тот же размер платежа позволил обслуживать больший или более длинный кредит. Ставки стремительно снижаются — ниже 15% к лету этого года, пишет Матовников: «Столь дешевыми потребительские кредиты не были в России никогда».

Средняя сумма кредита, по оценке Сбербанка, за два года выросла на 20–25%, но опасаться этого не стоит, уверен Матовников: главная причина — из-за ограничений ЦБ банки отказываются от дорогих мелких кредитов и средний чек вырос. Правда, это вытеснило такое кредитование в микрофинансовые организации (МФО), где ставки еще выше: доля заемщиков, имеющих кредиты только МФО, за три года выросла с 1,5 до 4,7%, а с 2018 г., по данным Equifax, два из пяти кредитов выдаются МФО.

А в ипотеке суммы растут за счет того, что люди перешли от «решения жилищного вопроса к улучшению жилищных условий», говорится в обзоре: средний ипотечный кредит вырос за три года почти на 30% — быстрее, чем дорожала недвижимость.

Россияне — хорошие заемщики, доказывает Матовников. Реальный срок погашения кредита в России в разы ниже контрактного: средний платеж по потребительским кредитам в Сбербанке в 2,3 раза выше планового, по ипотеке — в 4 раза. Здесь учитывается рефинансирование, говорит Матовников (по его оценке, 17% в ипотечных и 14% в потребительских кредитах), но дело не только в этом. Многие вместе с ипотекой берут кредит на ремонт, который быстро гасят, а освободившиеся доходы направляют на погашение ипотеки, объясняет он.

Люди занимают не чтобы «свести концы с концами», уверен он, сравнив траты заемщиков до и после привлечения кредита. 40% роста расходов — это траты на ремонт, покупку техники, мебели, еще 17% связаны с автомобилями.

С этим категорически не согласен министр экономического развития Максим Орешкин. Он приводит данные ЦБ: у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально. Матовников называет PTI в 50% и даже 60% нормой: «Люди потому и берут кредиты, что им требуется значительная сумма, которую иначе придется долго копить».

Орешкин согласен, что люди берут кредиты не ради того, чтобы «свести концы с концами», — иначе они не влезали бы в долги, равные их годовому доходу. Проблема длинных кредитов в том, что люди не понимают, что на годы влезают в долговую кабалу: они видят невысокий месячный платеж, не понимая, что «купленный в кредит телефон скоро сломается, отпуск закончится, а долг останется на много лет», объясняет министр. Признаков пузыря на рынке нет, однако рост закредитованности населения увеличивает уязвимость банковского сектора, говорится в комментариях ЦБ.

Эксперты в целом соглашаются с расчетами Сбербанка, но главный изъян видят в том, что его клиент лучше среднестатистического — госбанк может себе позволить выбирать.