Не ищите уведомление на уплату налогов на портале госуслуг. Его там нет

Единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на портал госуслуг (ЕПГУ). Об этом напоминает УФНС по Крыму.

На портале ЕПГУ сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности. В 2019 году – это 2 декабря.

Рассылка единых налоговых уведомлений происходит почтовой связью на адрес регистрации собственника имущества. В электронном виде уведомление на оплату налогов отражается в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Если вам не пришло единое налоговое уведомление, не нужно ждать 2 декабря. Проверьте входящие сообщения в своем Личном кабинете налогоплательщика.

Если вы забыли или утеряли пароль для входа в Личный кабинет налогоплательщика, обратитесь в ближайшую инспекцию ФНС. Для восстановления доступа в Личный кабинет необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.