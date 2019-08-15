Слухи оказались достовернее официальных рейтингов банков?

За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне. Однако это не уберегло их от финансового краха.

К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова, об их исследовании написали «Известия».

В качестве иллюстрации там приводят оценки нескольких российских финансовых организаций за месяц до отзыва у них лицензии или старта санации («Открытие», Промсвязьбанк, «Югра», Международный банк Санкт-Петербурга, Азиатско-Тихоокеанский банк и ряд других). По мнению экспертов РЭУ, 10 рейтингов из 13, присвоенных разными агентствами, в том числе международными, находились на достаточно высоком уровне.

В своих отзывах игроки рейтингового рынка игнорировали неформальные сигналы, слухи, сообщения СМИ и т.д. Например, о существовании так называемого московского банковского кольца (в него входили Промсвязьбанк, «Открытие» и Бинбанк, отправленные в итоге на санацию) было известно задолго до официального признания проблем у его участников, утверждает один из авторов исследования.

Своевременно спрогнозировать кризис агентствам удалось лишь в двух случаях: при оценках Азиатско-Тихоокеанского банка и Международного банка Санкт-Петербурга — Fitch и S&P присвоили им дефолтные рейтинги, отметили в РЭУ.

В ЦБ на просьбу прокомментировать качество рейтингов банков, лишившихся лицензии или отправившихся на санацию, сообщили, что оценки агентств, согласно законодательству, — это мнение о финансовой устойчивости той или иной организации. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений ЦБ могут быть связаны не только с ухудшением их кредитоспособности, а, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе. В целом лицензий лишают для того, чтобы предотвратить угрозы неисполнения обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами. В Банке России в целом несогласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.