За валютные вклады придется платить

Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах. Отрицательные процентные ставки начинают внедрять и российские банки для валютных вкладов, пишут «Известия».

Так, в июле стало известно, что банк «Авангард», входящий в первую сотню, решил в принципе отказаться от вкладов в евро. Прием соответствующих депозитов с 8 июля был закрыт, а гражданам, у которых истекает срок размещения средств, предложено продлить его но на условиях выплаты банку процента.

В кредитной организации объяснили такое решение тем, что Банк России увеличивает требования к резервированию валютных вкладов, а также расширяет страхование депозитов на предприятия малого и среднего бизнеса.