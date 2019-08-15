Медведев подписал стратегию развития экспорта до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию экспорта услуг до 2025 года, сообщает РИА Новости.

«Это тоже очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объем экспорта должен достичь 100 миллиардов долларов», — сказал он на заседании правительства.

Премьер отметил, что в этих документах определены направления, по которым нужно идти, и приоритеты. Это не только транспорт или строительство, это высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и целый ряд других направлений.

Кроме того, глава правительства сообщил, что подписал еще одну долгосрочную стратегию — развития зернового комплекса до 2035 года. «Зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта», — сказал он, напомнив, что по итогам прошлого года Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров.

При этом Медведев подчеркнул, что у России есть все возможности для наращивания поставок за рубеж, но без ущерба для решения внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности.