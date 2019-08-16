Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд., пишет РБК.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, который отображает состояние самых преуспевающих предпринимателей с учетом реальной ситуации на рынках.

Сильнее всех от падения фондового рынка США пострадал лидер списка Forbes —основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за один день уменьшилось на $3,5 млрд, отмечает журнал.

Единственным миллиардером из топ-10, кто не пострадал из-за ситуации, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (9-е место в рейтинге). Его состояние не изменилось, указывает Forbes. В материале не конкретизированы потери остальных лидеров.

В среду американские фондовые индексы закрылись с падением. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) к закрытию торгов потерял более 800 пунктов, или 3,05%. S&P 500 в тот же день упал на 85,72 пункта (-2,39%), снизившись до 2840,6, а NASDAQ Composite опустился на 242,42 пункта (-3,02%), до 7773,94.

В тот же день цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, а внутридневное падение цен на этот вид сырья превысило 5%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до $54,28 за баррель.

Эксперты, опрошенные РБК, связали обвал с обстановкой на фондовом рынке США, торговыми войнами, а также с ожиданиями замедления роста мировой экономики.