Клиенты Сбербанка будут оплачивать покупки своим лицом

Сбербанк внедрит технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных, в том числе изображения лица. Это следует из обновленных условий проведения расчетов между Сбербанком и торговыми точками при помощи банковских карт, передает РБК.

Чтобы платить за покупки, предъявляя свое лицо, покупатель должен сначала пройти регистрацию прямо в магазине, где есть соответствующее оборудование. Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. Кроме того, можно предварительно пройти сканирование лица в отделении Сбербанка.

Напомним, Сбербанк запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года.