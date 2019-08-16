Сколько иностранцев приезжает работать в Россию

Пограничная служба ФСБ с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы.
Такая обязанность у службы появилась после внесения поправок в приказ Росстата, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.
Как следует из статистики, за первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, передает РБК.
Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ, в частности:
- из Узбекистана - 918 тыс. человек;
- из Таджикистан — 523,9 тыс. человек;
- из Киргизия — 265 тыс. человек;
- из Украины — 164,6 тыс. человек;
- из Казахстана — 105,3 тыс. человек.
Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья с целью работы намного скромнее:
- из Китая - 50,2 тыс. человек;
- из Германия - 10,8 тыс. человек;
- из Турция - 10,2 тыс. человек;
- из США - 3,7 тыс. человек;
- Из Великобритании - 4,3 тыс. человек.