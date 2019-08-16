Сколько иностранцев приезжает работать в Россию

Пограничная служба ФСБ с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы.

Такая обязанность у службы появилась после внесения поправок в приказ Росстата, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Как следует из статистики, за первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, передает РБК.



Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ, в частности:

из Узбекистана - 918 тыс. человек;

из Таджикистан — 523,9 тыс. человек;

из Киргизия — 265 тыс. человек;

из Украины — 164,6 тыс. человек;

из Казахстана — 105,3 тыс. человек.

Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья с целью работы намного скромнее: