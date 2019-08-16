Вместо зеленой карточки СНИЛС будет форма АДИ-РЕГ

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом документов.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской ПФР, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

Добавим, уведомление, о котором идет речь, будет утверждено Приказом ПФР. Согласно проекту этого приказа утверждена форма АДИ-РЕГ и порядок ее оформления.

Напомним, Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ предусмотрена замена понятий: