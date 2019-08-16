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Райффайзенбанк предупреждает о плановой приостановке операций по картам 18 августа

Райффайзенбанк разместил сообщение для клиентов о приостановке проведения операций по картам банка с 01:00 по 07:00 по мск 18 августа в связи с плановыми техническими работами.

Будут приостановлены:

  • операции по картам;
  • операции в онлайн-банке, связанные с картами: переводы по номеру карты, оплата услуг и восстановление/получение доступа с использованием карт;
  • операции в банкоматах банка;
  • операции в торговых точках, где установлены терминалы банка

 Если вы планируете расчеты в этот период, запасайтесь наличкой.

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