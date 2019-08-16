Райффайзенбанк предупреждает о плановой приостановке операций по картам 18 августа

Но странно, почему больще количество бухгалтеров омечают именно ее. А не "1С:Бухгалтерия 8" и "1...
Пропала клубная ночь*рыдает)))PS: но ничего, в качестве грейдеров для выравнивания "снежных дорог...
Господа Умники! "1С:Предприятие 8.3" никогда не была бухгалтерским продуктом! Это платформа для п...
Типа а вдруг поисковая система первую новость не успела прочитать?...
Понимаете, интернет-СМИ это не просто лента новостей, которую каждый день читают от начала и до к...
Актуальные ставки ЦБ теперь тут https://www.klerk.ru/tools/refinancing/
45 лет - это прекрасный возраст для бухгалтера, пеленки в прошлом, огромный опыт. Где его можно п...
Меня не раздражает, я точно помню что я читаю и когда. Ну освежили память, ничего же страшно не п...
данные на 16-08-2019 не актуальные . Дополните?
Нормальное предложение. Что вы имеете против профсоюзов?...
Да, даже после 35 очень сложно найти работу бухгалтером через кадровое агентство. Чаще всего вари...
Я то думал вы про другого Гаранта )) Название многообещающее такое "гарант упал на дно". А это вс...
Я человек простой вижу новость на клерке - читаю. Читаю и не понимаю. Вроде бы совсем недавно тож...
Не читайте, в чем проблема?
Про невнимательность бухгалтеров в возрасте - вопрос весьма и весьма спорный: 20-25-тилетние тоже...
Это отличная новость! Не берут юристом после сорока? Добро пожаловать в трактористы или палубные ...
Есть постановление Госкомстата РФ и номер формы, какое еще определение надо для "штатного расписа...
Яндекс-деньги, киви и т.п.
С ужасом думаю, что запретят покупать молоко с лпх.
Отличительные признаки наглой фальшивой морды:отсутствие водяных знаков, ныряющей металлической п...
Как бы письмо больше похоже на Договор мены (бартерный обмен)...
Ерунда)) Есть такое понятие, как сменность.Магазины, телевидение... Вы знаете, что такое останови...
Стоит отметить, что официального определения термина "штатное расписание" тоже нет....
А через час ждть эту же новость на основании обсуждения на форуме?А завтра появиться эта же новос...
Очередной пустой закон в целях отмывания денег. Вначале провели бы реальный опрос по всем существ...
То есть вы за то, чтобы и магазины по три дня в неделю не работали? кинотеатры? телевидение, сист...
Очень статья странная. Если автор разделяет Штатное расписание как теоретический аспект - весь п...
совсем не чудненько...нормальным образом эти корешки взять просто негде... 100% что их никто не д...
какую угрозу? Как же раньше без СОУТ жили
Вот где вам эту физиономию выдавали, там и спрашивайте, почему она фальшивая ......
Для этого есть график работы со скользящими выходными.
об этом история умалчивает.))Нашла. ;)
Это вы, наверно, хотите работника, чтоб без выходных и отпусков работал по 12 часов в сутки....