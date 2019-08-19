Банковское окно – не место для табло с курсом валют

С 24.05.2019 вступили в силу изменения в Инструкцию ЦБ от 16.09.2010 № 136-И, согласно которым банки должны размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения.

Напомним, новая мера по запрету размещать информацию о курсах валют на уличных табло призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками».

Между тем в обновленной инструкции ЦБ не содержится запрета на размещение электронных табло с информацией о курсах валют в окнах или витринах помещения банка. Однако размещение электронных табло с курсами валют в окнах и витринах банков по сути ничем не отличается от размещения соответствующей информации на внешних стенах, крышах или на конструктивных элементах с внешней стороны зданий (помещений) банков, которое не является допустимым.

В этой связи Ассоциация российских банков (АРБ) направила соответствующий запрос в ЦБ.

Банк России в своем ответе на письмо АРБ порекомендовал размещать информацию о курсах валют внутри помещения банка «способом, предусматривающим визуальный доступ к такой информации только внутри этого помещения».

Между тем в АРБ отметили, что для клиентов банков является очень удобным видеть курсы валют из окон или витрин банков, проходя мимо или проезжая на транспорте. Это дает возможность клиенту быстрее получить информацию о валютном курсе и принять решение о целесообразности посещения банка, а размещение информации именно в витрине или окне конкретного банка дает возможность клиенту удостовериться в том, что эта информация о курсах является информацией именно этого банка.

В итоге банки оказались в двоякой ситуации — с одной стороны, они стремятся очень внимательно и дисциплинировано относиться к рекомендациям ЦБ и исполнять их, несмотря на отсутствие такой обязанности, а с другой стороны, они стремятся, не нарушая действующих норм права, следовать интересам и удобству клиентов.

В АРБ отметили, что внести полную ясность в разрешение данного вопроса можно только путем внесения соответствующих изменений в нормативные акты Банка России, потому что рекомендации не являются обязательными для выполнения банками.