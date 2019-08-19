Власти придумали, как защитить граждан от недобросовестных агентов НПФ

НПФ, в условиях прекращения с 2014 года поступлений пенсионных накоплений в связи с законодательным «мораторием» на формирование пенсионных накоплений за счет страховых взносов, осуществляют «агрессивные» кампании, в том числе через своих агентов, по обеспечению досрочных переходов в НПФ граждан.

При этом ПФР и застрахованные лица столкнулись с массовыми случаями фальсификации подписей граждан под документами, являющимися основанием для принятия ПФР решений об удовлетворении заявлений о досрочном переходе, что повлекло перевод средств в НПФ без реального волеизъявления граждан.

Требуется защита пенсионных прав застрахованных лиц при досрочном их переходе к другому страховщику от недобросовестных действий агентов, отмечает Минтруд.

В частности, необходимо пресечь деятельность агентов НПФ по фальсификации документов (договоров и заявлений о досрочных переходах), подписей под указанными документами, а также не допустить введение агентами НПФ в заблуждение граждан при смене страховщика.

В этой связи предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах.

Соответствующий законопроект разработает Минтруд. Уведомление о разработке опубликовано на федеральном портале. Текст проекта пока не опубликован.