Бухгалтеры сравнивают 42Clouds и Контур Бухгалтерию

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке стоит перед выбором облачного сервиса — 42Clouds или Контур Бухгалтерия.
За советом она обратилась к коллегам. Мы проанализировали комментарии бухгалтеров и сгруппировали характеристики этих программ.
«Контур Бухгалтерия»:
— больше подходит для ИП и очень мелкого бизнеса;
— нет возможности безболезненного перехода с неё на другой продукт;
— отлично подходит для электронного документооборота.
42Clouds:
— практически как 1С:Fresh, только с большим количеством конфигураций;
— отличное распознавание сканов для ввода первички.
Кстати, про автоматический ввод в программу первичных документов у нас есть отличный обзор здесь.
А ранее мы делали обзор по облачным программам: