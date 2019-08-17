Бухгалтеры сравнивают 42Clouds и Контур Бухгалтерию

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке стоит перед выбором облачного сервиса — 42Clouds или Контур Бухгалтерия.

За советом она обратилась к коллегам. Мы проанализировали комментарии бухгалтеров и сгруппировали характеристики этих программ.

«Контур Бухгалтерия»:

— больше подходит для ИП и очень мелкого бизнеса;

— нет возможности безболезненного перехода с неё на другой продукт;

— отлично подходит для электронного документооборота.

42Clouds:

— практически как 1С:Fresh, только с большим количеством конфигураций;

— отличное распознавание сканов для ввода первички.

Кстати, про автоматический ввод в программу первичных документов у нас есть отличный обзор здесь.

А ранее мы делали обзор по облачным программам: