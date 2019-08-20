Как возмещается НДС при ввозе товаров из стран - членов ЕАЭС

При ввозе в Россию товаров из стран ЕАЭС все налогоплательщики, независимо от применяемой системы налогообложения, обязаны платить НДС.

Налог уплачивается покупателем не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. В этот же срок, в электронном виде, подается налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов ЕАЭС.

Одновременно с декларацией, подаются комплект обязательных документов, подтверждающие ввоз товаров и уплату НДС, включающие заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (заявление).



Заявление является основным документом для:

- расчета налоговой базы и расчета суммы НДС, подлежащего уплате по ввезенным товарам;

- предъявления уплаченного импортерами НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС к вычету плательщиками НДС по строке 160 раздела 3 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;

- подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 % продавцом товаров, так как в своей стране он является экспортером.

раздел №1 заявления заполняется покупателем;

раздел № 2 – работниками налоговых органов;

раздел № 3 – если товар был продан через посредника;

приложение к заявлению заполняется, если в поставке товара принимали участие более трех.

Проверка представленной декларации, документов и Заявления проводится в течение 10 рабочих дней, с даты подачи декларации, затем принимается решение о проставлении отметки об уплате налога.

Ошибки, допущенные при заполнении заявления, могут быть причиной отказа в проставлении отметки об уплате налога, в результате чего, в стране партнера, продавец товаров-экспортер не сможет подтвердить обоснованность применения налоговой ставки 0 %, а импортер-плательщик НДС получить возмещение вычета из бюджета.

Такие разъяснения дает УФНС по Республике Саха.