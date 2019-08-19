Минздрав предложил штрафовать работников за перекуры на работе

Минздрав рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.

Это предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья», пишет РБК.

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.

С помощью «калькулятора потерь» можно рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от курения.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер. Для реализации этой практики работодателю советуют изучить долю затрат на табак в размере зарплаты, краткосрочное и долгосрочное влияние курения на индивидуальную производительность, а также определить объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

Заметим, что Трудовым кодексом РФ удержание штрафов с заработной платы работника не предусмотрено.

Помимо введения системы штрафов, министерство рекомендует принять еще ряд мер по борьбе с курением на работе. В частности, предлагается оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, организовать здоровую альтернативу вместо перекуров (например, расставить в офисе тарелки с яблоками).

Кроме того, работодателям рекомендуют включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения и лечение табачной зависимости. Эту практику советуют применять к тем сотрудникам, у кого были серьезные намерения или неудачные попытки бросить курить. В качестве помощи в программе предусмотрено полное либо частичное (в зависимости от ресурсов) финансирование медикаментозной терапии по лечению зависимости.

Авторы документа напоминают, что в соответствии с законом места для курения на предприятиях должны быть оборудованы не менее чем в 15 м от входа. Авторы программы советуют разместить в данном пространстве соответствующий знак, установить урну, повесить плакат о вреде курения и проследить, чтобы место «не было оборудовано скамейкой, беседкой или другими атрибутами комфортного времяпровождения».