Бизнес-омбудсмен попросил Дмитрия Медведева сохранить ЕНВД

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к председателю Правительства Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить режим ЕНВД и после 2021 года. Или, в качестве альтернативы, модифицировать иные режимы налогообложения, которые могли бы использовать нынешние плательщики ЕНВД.

Напомним, ЕНВД отменяется с 2021 года.

Со времени появления ЕНВД его применяли в совокупности 276 тыс. организаций и 1,769 млн. ИП, говорится в письме Титова. По данным ФНС, к 1 января 2019 года 21,8 % от общего числа налогоплательщиков составляли именно плательщики ЕНВД.

Режим ЕНВД можно совмещать с другими режимами налогообложения, что дает возможность малым предприятиям осваивать новые направления и виды деятельности с минимальными издержками и рисками.

В установлении ЕНВД достаточно высока доля участия органов местного самоуправления, пишет Борис Титов. Это и корректировка коэффициента базовой доходности К2, и возможность снижения налоговой ставки с 15 % до 7,5 %, — что дает возможность органам местного самоуправления вести гибкую политику для повышения инвестиционной привлекательности своих территорий.

Полноценной альтернативы режиму ЕНВД в настоящее время не существует, констатирует Титов. В частности, ПСН не может применяться организациями. Кроме того, в рамках ПСН невозможно уменьшение налога на страховые взносы, а установленные ограничения (количество работников, торговая площадь) существенно меньше лимитов для ЕНВД. Применение режима ПСН лимитировано 60 млн. руб. выручки.

УСН предполагает обязательное ведение отчетности, и для налогоплательщиков она намного более затратна (от 1,5 до 6 раз). Кроме того, УСН имеет установленный лимит по выручке до 150 млн. рублей.

Возможность отмены ЕНВД вызывает высокую обеспокоенность малого бизнеса в регионах, пишет уполномоченный. Высказываются мнения о необходимости его сохранения или модификации иных режимов — для достижения ими схожих с ЕНВД показателей эффективности.

Подобной мерой, считает Титов, могло бы стать распространение ПСН на организации с обеспечением возможности уменьшения налога на часть подлежащих к уплате страховых взносов и увеличением порога выручки/количества сотрудников для применения ПСН. Либо снижение общей ставки по УСН с одновременным максимально возможным упрощением налоговой отчетности.