Средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5 %

Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги в первые шесть месяцев 2019 года составил 3687 рублей, пишут «Известия». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5 %.

Данные сформированы на основании консенсус-опроса банков из топ-50.

В ФАС рассказали, что в 2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов: с 1 января на 1,7 % и с 1 июля — на 2,4 %. В совокупности рост не превышает уровень инфляции, подчеркнули в ФАС. Там пояснили, что в январе тарифы индексировали вслед за повышением НДС, а в 2020 году изменения снова будут проходить только один раз — с 1 июля.

Данные опроса учитывают повышение стоимости коммунальных услуг не только в первом полугодии 2019-го, но и в июле 2018 года — в среднем по стране на 3,6 %, отметили в ФАС. Поэтому суммарное увеличение на 5 % соответствует изменению тарифного плана.

В банках повышение среднего показателя связывают исключительно с ростом тарифов. Кроме того, увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено и дополнительными опциями, которые включили в счета в этом году (например, за сбор и вывоз отходов).