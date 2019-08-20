Резиденты ТОР в моногородах смогут дольше применять пониженные взносы

Опубликован текст поправок в статью 427 НК в части пониженных тарифов страховых вносов в отношении резидентов ТОР.

Сейчас совокупная ставка уплачиваемых резидентом взносов составляет всего 7,6 %.

Однако действующим законодательством предусматривается ограничение для резидентов ТОР в моногородах по сроку предоставления названной льготы. Согласно абзацу 5 пункта 10.1 статьи 427 НК пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОР, за исключением Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток, получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОР.

Вместе с тем для резидентов ТОР, созданных на территории ДФО, а также резидентов СПВ, пониженные тарифы страховых взносов применяются в течение 10 лет с момента получения соответствующего статуса

‎до 31 декабря 2025 года.

Законопроектом предлагается распространить указанные положения на резидентов ТОР, созданных в моногородах, что безусловно будет существенно способствовать интересу новых инвесторов к инструменту ТОР в моногородах.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять указанные льготы

‎в том числе и к резидентам ТОР, за исключением территории ДФО и СПВ, получивших соответствующий статус по истечении трех лет с момента создания ТОР и до принятия настоящего федерального закона.