Налоговики могут блокировать личные счета ИП

В последнее время налоговики часто выносят решения о приостановлении операций по текущим счетам физлиц на основании ст. 76 НК.

Правомерно ли это, учитывая, что данный счет используется для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью?

Да, правомерно, ответил Минфин в письме № 03-02-07/1/55898 от 26.07.2019.

Статьей 76 НК не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по текущим счетам физлиц, имеющих статус ИП, открываемым для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.