Для кого «Мир» снизит тарифы на эквайринг

Национальная платежная система «Мир» расширяет перечень ретейлеров, для которых установлена льготная межбанковская комиссия. С 1 октября сниженный интерчейндж за прием карт начнет действовать для магазинов детской и взрослой одежды, игрушек, товаров для дома и такси, передает РБК.

Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня.

Поясним, межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это основная часть комиссии за прием карт (эквайринг), которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. В настоящее время размер интерчейнджа в этих категориях зависит от уровня карты и варьируется от 0,8 до 1,75%.

Чтобы получить пониженную ставку, ретейлер (за исключением служб такси и прокатчиков лимузинов) должен стать участником программы лояльности «Мир». От магазина будет требоваться проводить акции, связанные с начислением кешбэка по картам «Мир», минимум один раз в год.