Карты будут блокировать при поступлении подозрительных платежей

Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Соответствующие поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону в ближайшее время обсудят в Ассоциации банков России, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас по закону замораживать средства возможно только в момент списания из банка отправителя. Но чаще всего клиент о хищении узнает лишь постфактум, когда средства уже списаны с его счета.

«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет»,— отметил вице-президент АРБ Алексей Войлуков.

В то же время, по его словам, существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы временно заблокировать полученные мошенническим путем средства.

В этой связи к закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.