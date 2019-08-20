Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

ЕНВД во всей стране должен быть отменен с 2021 года. Такой срок действия спецрежима был установлен еще в 2016 году. О том, что власти не собираются его продлевать, уже известно.

Однако некоторые регионы решили побежать впереди паровоза. В частности, в Пермском крае в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года.

Территориям, которые отменят ЕНВД досрочно, обещаны дотации из краевого бюджета, на эти цели выделят 2 млрд рублей, пишет РБК Пермь.

И муниципальные власти бросились срочно отменять вмененку с 2020 года. Уже 18 муниципалитетов приняли такое решение, в некоторых вопрос будет рассмотрен в августе. И только четыре муниципальных района приняли решение ЕНВД оставить. Причем оно может быть изменено, ведь пройдут выборы и новые депутаты могут вопрос пересмотреть.