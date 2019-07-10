ЕНВД отменят с 2021 года

Минфин РФ не рассматривает возможность продления единого налога на вмененный доход. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

По действующей в настоящее время редакции Налогового кодекса, глава 26.3 «Единый налог на вмененный доход», прекращает своё действие с 1 января 2021 года.

Причиной такого решения Силуанов назвал уклонение от уплаты налогов с помощью этого специального налогового режима. Ведь исчисленный налог при ЕНВД не зависит от реальной выручки и часто используется при дроблении бизнеса.

Первый вице-премьер заявил, что правительство с Минфином договорились начать разъяснительную работу с плательщиками ЕНВД о безболезненном переходе на другие налоговые режимы.

Нужно подготовить совместно с налоговой службой все необходимые разъяснения, как закрывать режим и открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, работающего с ЕНВД, «не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене налога», подчеркнул Силуанов.

Такое решение Минфина было прогнозируемым, особенно с учетом того, что практически всех налогоплательщиков обязали применять ККТ. Однако в таком случае непонятно, зачем придумывать новые ограничения по применению ЕНВД в части некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке, если вмененка и так прекратит своё существование. Один год погоды бы не сделал.