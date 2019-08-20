Россия вошла в топ-3 сложных для зарубежного бизнеса стран

Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, уступив Аргентине и Бразилии.

В МВФ порекомендовали эти правила смягчить, поскольку излишняя строгость сдерживает приток иностранных инвестиций, пишут «Известия».

Ведь при прочих равных иностранный инвестор выберет страну с более низкими требованиями к локализации. Побочный негативный эффект таких стандартов в том, что Россия остается «за пределами глобальных цепочек поставок», добавили в МВФ.

Между тем в Минэкономразвития недоумевают по поводу такого вывода МВФ. Ведь в последние годы у партнеров по ВТО не было претензий по поводу торгового протекционизма. Также в Минэке не понимают, почему требования по локализации должны препятствовать притоку иностранных инвестиций.

Российское законодательство не запрещает иностранным инвесторам выпускать на нашей территории продукцию, состоящую даже на 100 % из импортных компонентов, пояснил управляющий директор Центра поддержки ВЭД и развития регионов Андрей Точин. Однако это подразумевает работу в общем режиме: без льгот и господдержки. С учетом того что в России сравнительно дорогая рабочая сила и высокие административные барьеры, инвестировать в завод без послаблений зачастую невыгодно, резюмирует он.

Не считая локализации, среди развивающихся рынков G20 Россия — одна из наиболее лояльных к зарубежным партнерам стран по уровню торговых ограничений, следует из данных МВФ. Например, по показателю «защита торговли» у РФ — 1,2 балла (чем ниже показатель, тем меньше страна вводила новых ограничений за последние 10 лет), тогда как у Индии — 4,4, Турции — 3,1, Аргентины — 2,2, Бразилии — 1,7, Китая — 1,6.

Аналогичная ситуация сложилась и по другим критериям, демонстрирующим открытость торговой политики в последние 10 лет: импортные пошлины и налогообложение, ограничения на бестарифный ввоз продукции, простота открытия бизнеса нерезидентами, барьеры на иностранные инвестиции.