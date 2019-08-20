Когда в России наступит новый экономический кризис

Через год — полтора российскую экономику ждет новый кризис. Он будет выражаться в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.

К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — отмечается в их обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года».

Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия, передает РИА Новости.