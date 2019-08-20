Альфа-банк пожаловался на бессмысленные затраты по сбору биометрии

С начала года Альфа-банк потратил на создание инфраструктуры для сбора биометрических данных $1,5 млн, но пока это «недешевое удовольствие» себя не оправдало, рассказал журналистам директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков.

К июлю 2019 года банк подключил к единой биометрической системе (ЕБС) 354 отделения, однако спроса на передачу своих данных у населения не обнаружилось. В июле лишь 1179 клиентов Альфа-банка сдали свои данные в ЕБС, приводит данные Forbs.

«Пока расходы на создание всей этой инфраструктуры сильно избыточны. Мы расходы понесли, но, к сожалению, пока еще оборудование, по сути, простаивает», — заявил представитель банка.

Из $1,5 млн, потраченных на создание инфраструктуры ЕБC, меньшая часть ушла на оборудование для сбора данных — около $100 000–150 000, а большая часть — на технологии, необходимые для обработки и обеспечения безопасности для собранных данных.

По мнению Пяткова, проблема в том, что у ЕБС нет «четко сформулированного ценностного предложения», то есть клиенты не понимают, зачем им нужно идти в банк для сдачи биометрии. «Изначально предполагалось, что это позволит клиентам удаленно открывать счета в банке и заключать сделки. Но наше общение с клиентами показывает, что если клиент хочет открыть счет в новом банке, он не видит проблемы в том, чтобы посетить отделение этого банка», — объясняет он. По его мнению, драйвером развития ЕБС могло бы стать подключение к ней государственных сервисов. Например, если бы биометрия позволяла проходить таможенную проверку в аэропорту без очереди и контакта с пограничником.