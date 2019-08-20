Сбербанк за 10 минут проверит ваших будущих сотрудников

Сбербанк разработал новый сервис для корпоративных клиентов «Проверка сотрудника». Он предназначен прежде всего для сегмента малого и микробизнеса, то есть тех компаний, у которых нет собственной службы безопасности или HR-специалистов для комплексной оценки и проверки потенциальных кандидатов на работу.

Проверка также может проводиться в отношении контрагентов и поставщиков товаров и услуг перед заключением партнерских соглашений, собственников квартир перед наймом жилплощади, при приглашении на работу няни, водителя и т. д.

Предпринимателям предоставляются сведения о действительности паспорта или временного удостоверения кандидатов, о наличии у них проблем с законом, штрафов, задолженностей — самый широкий спектр данных, позволяющих объективно оценить перспективы возможных деловых отношений, сообщает пресс-служба банка.

Анализируются данные из проверенных и официальных источников, а также поведение человека в социальных сетях.

Проверка производится только с согласия кандидата.

Сервис включает три типа проверок: базовая, комплексная и проверка водителя. В зависимости от выбранного типа проверки набор параметров варьируется от 13 до 21.

Базовая проверка включает 13 параметров и обойдется заказчику в 490 рублей, а максимально полная, комплексная проверка, будет стоить 990 рублей. Срок выполнения заказа — около 10 минут.