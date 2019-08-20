Instagram будет платить за сообщения о злоупотреблении персональными данными пользователей

Добровольно (возможно), а что бесплатно? Сомневаюсь!
"... невыгодно болеть.."У нас болеть вообще невыгодно. На одной работе работать тоже невыгодно. Е...
Поэтому я и считаю, что в началке ребенку телефон возможно необходим. Надо только объяснить прави...
По-моему, лучше вернуть возможность отзыва депутатов.Хотя в отсутствии выборов это вряд ли поможе...
какие кураторы то в модуле или точке, вы о чем???
Но это от учителя зависит в первую очередь. Если на уроке дети играют в игры, то тут что-то не та...
просто народу неохота за этими грошами идти, проще пойти полы мыть неофициально уволенному чем хо...
как вы это сделаете? с минусом?
Ну вот и начните с себя. Пришли на работу - сдайте телефон при входе, без демагогии. А ставить эк...
ПлачУ 1000 рублей за проверку Игоря Петровича Сергеева-Градского ......
От отмены ЕНВД пострадают в первую очередь простые покупатели, потому что обычные барыги уже не с...
Мошенница : СУХАРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА № 4149497864908167 ( с. РУНОВЩИНА Полтавской обл) !!! На...
а у нас чего не коснись, все глупо запрещать, а надо не думать глупо или нет, надо делать и смотр...
а это обязанность школы, никто не говорит, что родителям надо запретить звонить и сообщать о сост...
Пенсионеры и без ваших дней могут работать, кто хочет... А кто не хочет, хоть 1 день в неделю дел...
Когда Ваши дети будут учиться уже не в младшей школе, Вы, возможно, поменяете свое мнение. Малыши...
бухгалтеру сказали - надо!бухгалтер ответил - есть)
Глупо пытаться что-то запрещать детям, когда у взрослых сейчас вся жизнь в телефоне. Начинать над...
Поэтому здесь дело в головах родителей, в том как они научат ребенка использовать телефон. ...
И у моих детей (начальная школа) есть телефоны. И берут они их в школу. НО! В школе не пользуются...
В 2018 году в Пермском крае ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет, составил 1,005 млрд.руб. Даже если ...
А случись что с ребенком, как узнаете? В классе ученик получил травму, скорую администрация школы...
Опять появился! Когда же уволят этого циркача!!! Вот уж правда "Срамота народная"!!!...
Пермский край не может своим законом отменить ЕНВД нигде. Это только муниципальные районы могут п...
На сайте Госдумы появится раздел, в котором будут публиковаться сомнительные высказывания и иници...
а я вот считаю что в школе учиться надо, а не в телефоне сидеть, у меня в школе не было телефона ...
Кажется Хаксли первый подметил - если эмбрион внутриутробно лишать кислорода, рождаются дети не с...
А вы тут не обзывайтесь! Научитесь дипломатично осудить действия слуги народа. Учитывайте то, что...
Наталья Шилова, вам бы изучить нормативочку, прежде всего Налоговый кодекс. Посчитали "зарплату" ...
На самом деле, алкаши на предприятиях - это повальная проблема, особенно среди мелкого персонала....
Человек выстрадал этот законопроект, только вглядитесь в эти покрасневшие глазки, мешки под глаза...
Ракеты и бухи старше 45-ти - это синонимы. И те и другие когда-нибудь "рванут"...
У Бухсофта ныне Актиона 3953 в год стоит. Тоже с любого компьютера. Если бы хотя бы не выше было ...
Возможно, некоторые думают, что соберетесь-таки стать мамой....
а кто против-то, плохо другое, когда кислорода много, а толку мало...