Клерк.Ру

Instagram будет платить за сообщения о злоупотреблении персональными данными пользователей

Instagram запустила программу Data Abuse Bounty — компания будет поощрять исследователей безопасности за поиск разработчиков, которые неправильно хранят или обращаются с личными данными пользователей.

Соцсеть не указала размер вознаграждений, но отметила, что средняя выплата по аналогичной программе в Facebook составляет $1500, передает vc.ru. Сумма будет зависеть от масштаба уязвимости и качества отчёта.

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