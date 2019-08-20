Instagram будет платить за сообщения о злоупотреблении персональными данными пользователей

TinKaNN "... невыгодно болеть.."У нас болеть вообще невыгодно. На одной работе работать тоже невыгодно. Е... Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

manik Поэтому я и считаю, что в началке ребенку телефон возможно необходим. Надо только объяснить прави... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

Елена_N По-моему, лучше вернуть возможность отзыва депутатов.Хотя в отсутствии выборов это вряд ли поможе... Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

Над.К Но это от учителя зависит в первую очередь. Если на уроке дети играют в игры, то тут что-то не та... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

kotobormot просто народу неохота за этими грошами идти, проще пойти полы мыть неофициально уволенному чем хо... Безработица снизилась до минимума

_Ksu_ Ну вот и начните с себя. Пришли на работу - сдайте телефон при входе, без демагогии. А ставить эк... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

isamarai От отмены ЕНВД пострадают в первую очередь простые покупатели, потому что обычные барыги уже не с... Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

bestiya7460 а у нас чего не коснись, все глупо запрещать, а надо не думать глупо или нет, надо делать и смотр... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

bestiya7460 а это обязанность школы, никто не говорит, что родителям надо запретить звонить и сообщать о сост... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

natalisa52 Пенсионеры и без ваших дней могут работать, кто хочет... А кто не хочет, хоть 1 день в неделю дел... Что вы думаете о переходе на сокращенную рабочую неделю

бух2007 Когда Ваши дети будут учиться уже не в младшей школе, Вы, возможно, поменяете свое мнение. Малыши... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

_Ksu_ Глупо пытаться что-то запрещать детям, когда у взрослых сейчас вся жизнь в телефоне. Начинать над... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

manik Поэтому здесь дело в головах родителей, в том как они научат ребенка использовать телефон. ... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

manik И у моих детей (начальная школа) есть телефоны. И берут они их в школу. НО! В школе не пользуются... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

Над.К В 2018 году в Пермском крае ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет, составил 1,005 млрд.руб. Даже если ... Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

yag-marina А случись что с ребенком, как узнаете? В классе ученик получил травму, скорую администрация школы... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

Над.К Пермский край не может своим законом отменить ЕНВД нигде. Это только муниципальные районы могут п... Сколько переплатит бизнес из-за отмены ЕНВД: таблица

manik На сайте Госдумы появится раздел, в котором будут публиковаться сомнительные высказывания и иници... Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

bestiya7460 а я вот считаю что в школе учиться надо, а не в телефоне сидеть, у меня в школе не было телефона ... Школам подготовили методичку по мобильным телефонам учеников

проза жизни Кажется Хаксли первый подметил - если эмбрион внутриутробно лишать кислорода, рождаются дети не с... После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?

Первоклассникс А вы тут не обзывайтесь! Научитесь дипломатично осудить действия слуги народа. Учитывайте то, что... Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

OksanaO На самом деле, алкаши на предприятиях - это повальная проблема, особенно среди мелкого персонала.... Минздрав предлагает проверять работников алкотестером и давать талоны на питание

buhkompas Человек выстрадал этот законопроект, только вглядитесь в эти покрасневшие глазки, мешки под глаза... Депутаты ГосДумы намерены рассмотреть вопрос об отмене совместительства?

buhkompas Ракеты и бухи старше 45-ти - это синонимы. И те и другие когда-нибудь "рванут"... После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?