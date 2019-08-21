Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Глава государства назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения, сообщает «Интерфакс». Это износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и некачественная организация выплат заработной платы.

«У нас приличные деньги запланированы на национальный проект „Здравоохранение“ — 1 трлн 367 млрд рублей. А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15-16%», — сказал Путин.

Между тем, подчеркнул он, основные мероприятия по нацпроекту «Здравоохранение» — это прежде всего специализированная и высокоспециализированная помощь. «Да, она стоит дороже, это первое. Второе — по этим направлениям и высокая смертность. И от уровня высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи зависит весь уровень здравоохранения», — отметил Путин.

Он сообщил, что в 2018 году в сфере специализированной помощи было 746,8 млн обращений. При этом за тот же период — 2018 год обращений в первичное звено — 1 млрд 200 млн.

«Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал Путин.

На этом же совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России за полгода выросла с опережением планов властей и составляет, по предварительным данным, 73,7 года.

По итогам первого полугодия 2019 года, в России умерли 918,5 тыс. человек, что на 28,4 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Самыми распространенными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (от них умерли 441 тыс. человек), а также онкологические заболевания (149 тыс.).

Но сокращения показателей смертности в первой половине 2019 года оказалось недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. В первом полугодии она составила почти 200 тыс.человек, пишет РБК.