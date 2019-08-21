Предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».

Дело в том, что минимальный набор принадлежностей для школьника стоит достаточно дорого.

Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью, отметил депутат.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения.

В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу, передает RT.

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.