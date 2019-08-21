Сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты

В 2018 году россияне тратили на алкогольную продукцию и табачные изделия 3% общих потребительских расходов. Этот показатель не изменился с 2017 года.

По данным Росстата, больше всего денег на покупку табака и алкоголя тратили жители Еврейской автономной области (6 % и 5,8 %), Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7 % и 5,2 %) и Новосибирской области (5,2 % и 4,4 %).

Меньше всего в 2018 году, как и в предыдущем, на покупку табака и алкоголя тратили в Чечне (0,1 %), передает РБК. В Ингушетии траты составили 0,3 % от общих доходов, а в Карачаево-Черкесии — 1,2 %. В Дагестане и Тамбовской области — по 1,4 %.

Жители Москвы потратили на эту продукцию 3,4 % общих расходов, а Санкт-Петербурга — 2,7 %.