Следователи начали проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах».

Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», пишет РБК.

Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства «Росгосстраха», поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в «Альфа-Групп»), говорится в запросах. Речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Эти же сделки в арбитражных судах пытается оспорить новый менеджмент РГС.

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают следующие сделки суммарно почти на 1,5 млрд руб:

16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест». В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте» (ее доля увеличилась до 3,89%). Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн руб., приводил сравнение РГС, ссылаясь на отчет оценщика «Русбизнеспроект». «Капитал Ре» была присоединена к РГС, поэтому юристы РГС через арбитраж пытаются признать эту сделку недействительной.

23 августа 2017 года «Капитал Ре» приобрела облигации «РГС-Недвижимости» за 481 млн руб., но вскоре по ним был объявлен дефолт, а «РГС-Недвижимость» признали банкротом, отмечал в иске РГС.

Интерес нового руководства компании привлекла и сделка по покупке «Капитал Ре» евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн руб. Она совершалась в день санации банка, и бумаги в ходе санации были списаны.

Представитель А1 отказался комментировать информацию о проверке МВД, но заявил, что требования «Росгосстраха» являются обоснованными, а «действия, совершенные структурами Данила Хачатурова и аффилированных с ним лиц, были направлены на циничный вывод активов».

«Информацией о возможных запросах документов от МВД мы не обладаем. К любой объективной проверке относимся абсолютно спокойно, так как никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки», — сказал РБК адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Информация о запросах «появилась именно сейчас, накануне заседания арбитражного суда 21 августа, так же, как это имело место и накануне других важных заседаний», сказал он, добавив, что адресатом информации о проверках является арбитражный суд