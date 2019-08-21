Mastercard запустит переводы по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу.

Для создания нового платежного решения будет использован сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету, передает РБК.

Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта, пояснил другой собеседник: чтобы совершить перевод, клиент должен будет зарегистрировать свою карту в Mastercard Hub через мобильное приложение банка, далее выбрать переводы по номеру телефона, ввести номер получателя, сумму перевода, указать, что перевод осуществляется за рубеж, и совершить транзакцию.

Эксперты отмечают, что выход такого крупнейшего оператора платежных систем на рынок трансграничных переводов может полностью изменить ландшафт рынка и вытеснить с него «традиционных» операторов, таких как Western Union или «Золотая корона».

Отметим, по российским законам трансграничные переводы между физлицами возможны на основаниях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом сумма одного перевода не должна превышать $5 тыс