Компании смогут переводить деньги друг другу через Систему быстрых платежей

Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП), узнал «Коммерсантъ».

На прошлой неделе состоялась закрытая встреча с участием банков — членов ассоциации «Финтех», ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК), на которой обсуждалось распространение системы быстрых платежей (СБП) на расчеты между юридическими лицами.

По словам начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, возможность b2b-переводов интересна бизнесу. Сейчас главная проблема предпринимателей, отметил он, это длительное прохождение денежных средств между компаниями, в том числе проблемы поиска платежей клиентов из-за ошибки в реквизитах. «Тормозом» же во внедрении b2b-переводов, по словам другого участника прошедшей встречи, является необходимость борьбы с мошенническими операциями, которые при расчетах на крупные суммы между юридическими лицами весьма вероятны, более жесткий контроль за трансакциями корпоративных клиентов с точки зрения «антиотмывочного» закона.

Возможное решение проблемы было предложено НСПК, представители которой рекомендовали дать возможность бизнесу не просто переводить деньги через СБП, но и выставлять через нее счета, рассказывают участники встречи.

«Это потребует от кредитной организации серьезной работы, интеграции своих процессов с наиболее популярными бухгалтерскими программами»,— рассказывает собеседник «Ъ» в крупном банке. Однако, по его словам, в итоге будут «не просто исключены ошибки в реквизитах, но и переводы юрлиц станут более прозрачными».

Впрочем, электронный документооборот в СБП на встрече было предложено отложить на более далекую перспективу. «На первом этапе пилота решили оставить обмен счетами вне рамок СБП и реализовать для компаний возможность переводить друг другу средства через СБП без ввода реквизитов, по простому идентификатору, то есть по аналогии с физлицами»,— отметил собеседник «Ъ» в другом крупном банке.

Точных сроков старта пилотного проекта по внедрению b2b-переводов пока нет. В Банке России «Ъ» сообщили, что вопрос целесообразности реализации b2b-платежей в СБП в настоящее время обсуждается с банковским сообществом.