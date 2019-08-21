Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева

Промсвязьбанка обратился в суд с требованием расторгнуть брачный договор одного из экс-владельцев банка Алексея Ананьева и его супруги, заключенный за два месяца до начала санации кредитной организации.

Добавим, банк намерен взыскать с бизнесмена компенсацию по иску на 282 млрд руб.

По брачному договору, заключенному за два месяца до начала санации Промсвязьбанка, Алексей Ананьев передал своей супруге Дарье все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства, передает ИА ТАСС.

Заседание суда назначено на 12 сентября.