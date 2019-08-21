За что россияне чаще всего платят через интернет

Россияне часто проводят онлайн-оплату мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%). Такие выводы содержатся в исследовании компании Компания Mediascope.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% — с 45,4% в 2018 до 50,8% в 2019 году.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался Сбербанк Онлайн. С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян. Яндекс.Деньги оказались вторым по популярности сервисом — через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%). В тройку лидеров вошел также PayPal (46,1%). На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WebMoney и QIWI (39,9% и 36,9% соответственно).