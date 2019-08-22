Некоторые пенсионеры не подозревают о наличии у них пенсионных накоплений

У некоторых россиян, подпадающих под определенные категории, имеются пенсионные накопления, которые учитываются на их ИЛС.

К такой категории, в частности, относятся:

граждане 1967 г. рождения и моложе, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР с 2002 по 2014 г.;

мужчины 1953-1966 гг. рождения и женщины 1957-1966 гг. рождения, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР в период с 2002 по 2004 г.

Эти пенсионные накопления можно получить, выйдя на пенсию. Законом предусмотрено три вида выплат: бессрочные выплаты накопительной части пенсии, срочная выплата по желанию пенсионера (но не менее 10 лет) и единовременная выплата, если сумма накоплений составляет менее 5% от установленной пенсии.

Однако практика показывает, что не все пенсионеры осведомлены о наличии у них пенсионных накоплений. Вот такой историей поделился один из пенсионеров:

Не секрет, что многие пенсионеры, особенно в сельской местности не имеют доступа к интернету, и даже понятия не имеют о личном кабинете в Пенсионном фонде. Пенсию доставляют вовремя и то хорошо. Я тоже так думал пока не зарегистрировался на сайте Госуслуг, и когда я получил доступ ко всем услугам, то зайдя в личный кабинет Пенсионного фонда обнаружил там пенсионные накопления в 5500 руб о которых я и не подозревал, а на пенсии я уже 12 лет. Естественно я деньги эти получил. Ни Пенсионный фонд, никакая другая социальная служба ни разу не сообщили мне что на моем счету находится немалая для пенсионера сумма. Я думаю что по всей России так-же у многих тысяч пенсионеров на их счетах в Пенсионном фонде находятся деньги о которых они и не подозревают. А государство молчит.

Инициативный гражданин разместил на сайте РОИ предложение обязать Пенсионный фонд в законодательном порядке письменно извещать всех пенсионеров о наличии у них пенсионных накоплений с разъяснениями, что с ними можно делать.