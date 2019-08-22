ЦБ разрешат без суда блокировать сайты мошенников

Банк России получит право до суда закрывать сайты нелегальных финорганизаций ближайшей осенью.

ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов, рассказали «Известиям» авторы законопроекта — депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлёв. И такого заявления будет достаточно. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц». Сейчас таких полномочий у Банка России нет.

По словам Анатолия Аксакова, предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ». Такое указание должно выполняться незамедлительно, поскольку против злоумышленников необходимо действовать «быстро и решительно». Николай Журавлёв заявил, что решение должно исполняться в течение считаных дней.

Сейчас блокировать ресурс без решения суда могут только Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и Росалкогольрегулирование.

Законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи, говорят источники «Известий». В силовом ведомстве посчитали, что такое расширение полномочий регулятора может помешать ему проводить оперативно-разыскные мероприятия

В МВД также опасались, что ЦБ в перспективе получит полномочия правоохранительных органов. Регулятор давно хочет сам вести оперативную деятельность, чтобы получать дополнительную информацию о подконтрольном секторе по закрытым каналам.

В Минкомсвязи выступали против роста нагрузки на Роскомнадзор. Кроме этого, там также негативно относятся к необходимости делиться своими полномочиями по контролю за интернетом.