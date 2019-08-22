Сбербанк вложится в еще одну интернет-компанию

Сбербанк ведет переговоры с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал этого картографического сервиса, передает РБК.

Отметим, 2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах. Аналогичный показатель всех проектов самого Сбербанка — 35,4 млн человек.

В настоящее время Сбербанк является совладельцем Rambler Group и партнером «Яндекса» и Mail.Ru Group.