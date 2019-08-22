В программе налоговой очередной массовый сбой. Теперь по ОКТМО в декларациях

Сегодня в форуме «Клерка» и в Красном уголке бухгалтера появились сообщения о странных требованиях, посыпавшихся налогоплательщикам.

На этот раз проблема возникла с ОКТМО в декларациях по НДС. Требования получают похоже те, кто сдавал уточненки.

< «Это сбой в программе по всей стране на уточненки по НДС. Рекомендовали сделать отписку, что данные верные», — поделилась информацией в КУБ Светлана, которой удалось дозвониться до своей инспекции.

Так что бухгалтерам не стоит паниковать и пытаться найти у себя ошибки. У вас все верно, просто это очередной « всероссийский налоговый глюк» ©