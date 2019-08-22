Как псевдоюристы обманывают доверчивых клиентов банков

Компании, оказывающие псевдоюридические услуги, нашли новый способ обогатиться за счет банковских клиентов.

Об этом рассказали «Коммерсанту» в неофициальных беседах банкиры. В основном такие компании специализируются на возврате страховок, которые клиенты покупают при оформлении кредита.

После того как такие юристы получают от клиента все необходимые данные, они убеждают его, что будет удобнее открыть предоплаченную карту в TalkBank, на которую потом банк и перечислит деньги. Либо самостоятельно, по сути без ведома клиента, выпускают их, поскольку выпуск такой карты проходит по упрощенной идентификации, то есть требуются только паспортные данные клиента и номер телефона для ее привязки.

От имени клиента юрфирмы подают распоряжение в банк на перечисление денежных средств на данные карты. И после того как кредитная организация переводит средства, они могут забрать их значительную часть, а потом еще и получить от клиента оговоренное договором вознаграждение. При этом если банк все же перечисляет средства на счет самого клиента, то юрфирмы подают иски в суд, что не было исполнено требование о перечислении денег, так как они были возвращены не туда, куда указывал клиент.

Банкиры указывают, что не могут не исполнить распоряжение клиента о переводе денежных средств. По словам главы департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра Гонтаренко, если по доверенности клиента его представитель указывает реквизиты для перечисления денег, то банк перечисляет средства на указанный счет.

Юристы отмечают, что данные действия подпадают под признаки мошенничества. "Если в результате претензионно-исковой работы юриста деньги за страховку не поступят клиенту, он может добиваться расторжения договора оказания юридических услуг, а также требовать возмещения убытков в виде оплаты услуг юриста в том случае, если договор предусматривал в качестве обязательного условия возврат денег«,— говорит партнер PB Legal Алан Байрамкулов. При этом, по его словам, если имеется информация, что деньги поступили на счет такого юриста, гражданину стоит подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество». «В таком случае следственные органы смогут доказать факт хищения и обмана со стороны юриста, например, посредством направления запроса в банк об информации по движению «страховой» суммы«,— говорит он. По словам главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, чтобы избежать подобного мошенничества, гражданам в договоре следует указать счет для зачисления денег, а также ограничить действие нотариальной доверенности исключительно подачей документов, без права подписи.