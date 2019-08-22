Когда работодатель обязан оплачивать сотрудникам время обеда

В случаях невозможности предоставления работникам конкретного времени для отдыха и питания, указанное время должно включаться в табель учета рабочего времени и оплачиваться работнику. Об этом сообщает ГИТ Нижегородской области, которая провела проверку в медицинском центре по жалобам сотрудников.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что трудовые права заявителей нарушены. Так, в трудовых договорах работников не указано время для перерыва на обед.

В соответствии с Правилами с распорядка данной компании, перерыв для приема пищи на рабочем месте составляет 1 час, но конкретный промежуток времени обеденного перерыва не установлен.

При этом в табелях учета рабочего времени работников время рабочей смены указано 11 часов без включения указанного перерыва на обед в рабочее время.

По результатам проверки организацию признано виновной в совершении административного правонарушения, клинике назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.