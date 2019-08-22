Кого не оштрафуют за неприменение ККТ до 1 июля 2020 года

Некоторые организации и предприниматели могут без опаски не применять онлайн-кассы до 1 июля 2020 года, напоминают налоговики Республики Карелия.

Федеральным законом от 03.07.2019 №171-ФЗ введен мораторий на применение отдельных положений статьи 14.5 КоАП.

В частности, до 1 июля 2020 года за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники (в связи с неприменением кассы, применением с нарушениями, за не предоставление чека клиенту) административная ответственность, предусмотренная частями 2-4 и 6 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не наступает, если расчеты связаны с оплатой:

проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте, когда оплату принимают водители или кондукторы в салоне транспортного средства;

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

Изменения вступили в силу 14 июля 2019 года, но с учетом положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях имеют обратную силу.