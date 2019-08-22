ЦБ одобрил новый механизм оценки компаний малого и среднего бизнеса при выдаче кредитов

Банк России утвердил новый механизм оценки кредитоспособности компаний малого и среднего бизнеса при выдаче кредитов. Соответствующий сервис успешно прошел испытание на тестовой площадке Банка России, сообщает ТАСС.

«Банки смогут оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков, используя информацию от операторов фискальных данных о выручке предпринимателей, сведения об их операциях по расчетному счету, данные их контрагентов и прочее. Такой механизм выдачи кредитов компаниям малого и среднего бизнеса прошел тестирование в регулятивной „песочнице“ Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно, а банки смогут оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности, используя данные об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации, полученной с согласия клиента. Этот механизм поможет ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита.

Помимо этого, у банков появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации.

В Банке России считают, что внедрение сервиса будет способствовать увеличению объемов кредитования малого и среднего бизнеса и улучшению качества таких кредитных портфелей.