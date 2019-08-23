Как ИП на ОСНО уменьшить НДС и НДФЛ при отсутствии документов

ИП применяет общий режим налогообложения. Входящих документов у него нет. Как быть с профессиональным вычетом по НДФЛ и вычетом по НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/59073 от 06.08.2019.

Абзацем четвертым пункта 1 статьи 221 НК предусмотрено, что, если ИП не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, профессиональный налоговый вычет по НДФЛ производится в размере 20 % общей суммы доходов, полученной ИП от предпринимательской деятельности.

Что касается НДС, то в случае отсутствия у налогоплательщика документов (входящих счетов-фактур) оснований для применения вычетов по НДС не имеется.