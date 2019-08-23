Как уменьшить налоговые штрафы

Размеры штрафов за совершение налогового правонарушения установлены в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба и иных существенных обстоятельств.

Однако статьями 112 и 114 НК РФ установлено, что при наличии хотя бы одного обстоятельства, смягчающего ответственность налогоплательщика, размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ. Об этом напоминают налоговики Костромской области.

В качестве смягчающих налоговую ответственность обстоятельств налоговым органом могут быть признаны, в том числе, незначительность просрочки, признание вины и устранение ошибок, благотворительная деятельность, социальная направленность деятельности налогоплательщика, тяжелое финансовое положение, тяжелое состояние здоровья, совершение правонарушения в силу стечения обстоятельств, а также несоразмерность деяния тяжести наказания. При этом указанные обстоятельства могут применяться как смягчающие ответственность при условии документального подтверждения их наличия.

Таким образом, налогоплательщик может обратиться в налоговый орган с ходатайством о снижении сумм штрафных санкций и представить документы, подтверждающие наличие смягчающих вину обстоятельств.