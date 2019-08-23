Кто будет указывать больше реквизитов в чеке ККТ

Минфин разместил текст проекта, который вносит поправки в Федеральный закон № 54-ФЗ.
Законопроект направлен на совершенствование механизма учета движения денежных средств физических и юридических лиц при осуществлении казино и залами игровых автоматов расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов.
Законопроектом предусматривается расширение перечня случаев, при которых кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированный при осуществлении расчетов, должен содержать дополнительные реквизиты, а также признак расчета, позволяющие ФНС идентифицировать покупателя (клиента) в целях осуществления расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов.