Как считать взносы, если иностранный работник стал временно проживающим

У сотрудника-иностранца изменился статус с временно пребывающего на временно проживающего на территории РФ. Как считать страховые взносы с его зарплаты?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-11/15529@ от 06.08.2019.

НК не содержит специальных норм, регулирующих порядок исчисления страховых взносов при изменении статуса иностранного гражданина в течение расчетного периода.

Следовательно, при изменении статуса иностранного гражданина с временно пребывающего на временно проживающего на территории РФ база для исчисления страховых взносов в отношении такого иностранного гражданина определяется нарастающим итогом с начала расчетного периода в общеустановленном порядке.

Таким образом, страховые взносы на ОСС по тарифу 2,9 % и страховые взносы на ОМС по тарифу 5,1 % исчисляются с выплат в пользу иностранного гражданина, работающего по трудовому договору, с момента приобретения им статуса временно проживающего на территории РФ.

При этом за месяц приобретения статуса временно проживающего страховые взносы на ОСС (2,9 %) и страховые взносы на ОМС ( 5,1 %) исчисляются только с части выплат, начисленных за период со дня, в котором статус изменился, до конца месяца.